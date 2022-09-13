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ВСУ освободили вдвое больше территорий в Харьковской области, чем объявлено, - Маляр

Фото: ВСУ освободили вдвое больше территорий в Харьковской области, чем объявлено (facebook com ganna maliar)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные освободили вдвое больше территорий в Харьковской области, чем было официально объявлено Министерством обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместительницу министра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.

Отметим, что сегодня на брифинге Маляр сообщила, что ВСУ освободили от россиян уже 3 800 квадратных километров. Бывало деоккупировано более 300 населенных пунктов.

"Это подтвержденные цифры с учетом стабилизационных мер. Реальная цифра освобожденных территорий в Харьковской области почти в два раза больше", - написала заместитель министра обороны.

Она добавила, что 14 сентября будут уже уточнены данные.

При этом заместитель министра обороны заявляла, что контрнаступление украинских военных в Харьковской области все еще продолжается и говорить о ее полном освобождении еще рано.

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