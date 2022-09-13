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ЗСУ звільнили вдвічі більше територій у Харківській області, ніж оголошено, - Маляр

Фото: ЗСУ звільнили вдвічі більше територій у Харківській області, ніж оголошено (facebook com ganna maliar)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові звільнили вдвічі більше територій у Харківській області, ніж було офіційно оголошено Міністерством оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр в Telegram.

Зазначимо, що сьогодні на брифінгу Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили від росіян вже 3 800 квадратних кілометрів. Було деокуповано більше 300 населених пунктів.

"Це підтверджені цифри з урахуванням стабілізаційних заходів. Реальна цифра звільнених територій на Харківщині майже у двічі більше", - написала заступниця міністра оборони.

Вона додала, що 14 вересня будуть вже уточнені дані.

При цьому заступниця міністра оборони заявляла, що контрнаступ українських військових у Харківській області все ще триває і говорити про її повне звільнення ще зарано.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Міністерство оборони УкраїниХарків