ВСУ освободили село Тернова Харьковской области и вышли на границу с Россией

Украинские военные освободили село Тернова на севере Харьковской области и вышли на границу с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

"14-я отдельная механизированная бригада в Харьковской области дошла до границы с Российской Федерацией. В село Тернова заходила 6-я рота 14-й бригады", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня украинские военные установили украинский флаг в освобожденном Нововознесенском на юге. Этот населенный пункт находится на правом берегу Днепра, на севере Херсонской области.

Также стало известно, что бойцы вооруженных сил Украины зашли в Святогорск Донецкой области. В городе и вокруг него продолжается зачистка от оккупантов.

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