UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ освободили село Тернова Харьковской области и вышли на границу с Россией

Фото: ВСУ освободили село Тернова Харьковской области и вышли на границу с Россией (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные освободили село Тернова на севере Харьковской области и вышли на границу с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

"14-я отдельная механизированная бригада в Харьковской области дошла до границы с Российской Федерацией. В село Тернова заходила 6-я рота 14-й бригады", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня украинские военные установили украинский флаг в освобожденном Нововознесенском на юге. Этот населенный пункт находится на правом берегу Днепра, на севере Херсонской области.

Также стало известно, что бойцы вооруженных сил Украины зашли в Святогорск Донецкой области. В городе и вокруг него продолжается зачистка от оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныХарьковВторжение России в Украину