ЗСУ звільнили село Тернова Харківської області і вийшли на кордон з Росією

Українські військові звільнили село Тернова на півночі Харківської області і вийшли на кордон з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу Президента України Андрія Єрмака.
Нагадаємо, що сьогодні українські військові встановили український прапор у звільненому Нововознесенському на півдні. Цей населений пункт знаходиться на правому березі Дніпра, на півночі Херсонської області.
Також стало відомо, що бійці Збройних сил України зайшли в Святогірськ Донецької області. У місті та навколо нього триває зачистка від окупантів.
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