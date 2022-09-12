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ЗСУ звільнили село Тернова Харківської області і вийшли на кордон з Росією

Фото: ЗСУ звільнили село Тернова Харківської області і вийшли на кордон з Росією (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові звільнили село Тернова на півночі Харківської області і вийшли на кордон з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу Президента України Андрія Єрмака.

"14-та окрема механізована бригада в Харківській області дійшла до кордону з Російською Федерацією. В село Тернова заходила 6-я рота 14-ї бригади", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні українські військові встановили український прапор у звільненому Нововознесенському на півдні. Цей населений пункт знаходиться на правому березі Дніпра, на півночі Херсонської області.

Також стало відомо, що бійці Збройних сил України зайшли в Святогірськ Донецької області. У місті та навколо нього триває зачистка від окупантів.

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