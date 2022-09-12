Военные установили украинский флаг в освобожденном Нововознесенском на юге (видео)

Украинские военные освободили село Нововознесенское в Херсонской области. Военные установили флаг Украины в населенном пункте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 128-ю горно-штурмовую бригаду "Закарпатский легион" в Facebook.

"В селе Нововознесенское развевается желто-синий флаг. Все будет Украина!"- говорится в сообщении. Об освобождении села Нововознесенское стало известно сегодня. Украинские защитники полностью зачистили его от оккупантов. Этот населенный пункт находится на правом берегу Днепра, на севере Херсонской области.