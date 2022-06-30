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ВСУ освободили село Потемкино в Херсонской области

Фото: ВСУ освободили село Потемкино в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники освободили село Потемкино Херсонской области от оккупантов. В ходе успешного контрнаступления было уничтожено много российской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ВСУ.

"Село Потемкино Херсонской области под контролем ВСУ. Военнослужащие 60 ОПБР провели успешное наступление, в ходе которого отбили несколько контратак врага, уничтожили захватнические БМП и танки, а также "поймали" одного "Тигра". Местное население Потемкино с облегчением вздохнуло, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками на устах наши ребята обещают держать темп", - говорится в сообщении.

Фото: ВСУ освободили село Потемкино в Херсонской области (гугл-карта)

Напомним, как стало известно из перехвата очередного разговора оккупантов, россияне сами устроили перестрелку между собой, когда шли бои за село Потемкино.

Добавим, также стало известно, что украинские военные совершили ряд успешных артиллерийских обстрелов в Херсонской области.

При этом в Минобороны заявляли, что слишком радостные сообщения об освобождении Херсонской области "вредят продвижению украинских военных"

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