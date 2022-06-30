Оккупант завидует арестованному знакомому, убившему 75 человек. Новый перехват разговора от ГУР

Боевик из так называемой "ДНР", сейчас воюющий на стороне оккупантов, завидует "коллеге", которого задержали за убийство 75 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват ГУР разговора оккупанта.

"Они изнасиловали женщину 55 лет. Мужчине п… дали (избили)". Насильников арестовали. Они там все на допросах. Туда еще двоих на допросы. Там выплывет еще… Он застрелил 75 человек. И местных, и наших", - говорит он и не скрывает зависти, что, несмотря на допросы, "они хоть сидят в тихом и спокойном месте".

Он радуется, что против них сейчас не проводятся наступательные операции и рассказывает о том, как воюют россияне.

"Россияне дебилы. Как на Потемкина война была, ночью ехала к ним помощь. И они начали еб… (перестреливаться) со своими. С помощью своею. Россияне с россиянами. Перебили друг друга", - говорит он.

Он также не скрывает плохое положение дел в армии оккупантов.

"У нас почти 50% минуса. Нам пообещали в первую очередь ротацию и финансовый вопрос. Но о доме не мечтайте. Домой никто не поедет, потому что многие убегут и не вернутся".