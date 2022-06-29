ru ua
Чт, 30 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Праздник артиллерии". Арестович рассказал о крупных ударах ВСУ в Херсонской области

Новина українською →
Киев, Среда 29 июня 2022 22:46
"Праздник артиллерии". Арестович рассказал о крупных ударах ВСУ в Херсонской области Фото: Алексей Арестович, советник главы ОП (24tv.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные совершили ряд успешных артиллерийских обстрелов в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

"На Херсонском направлении праздник нашей артиллерии. Только сегодня семь больших ударов по скоплению живой силы, техники и боеприпасов. То есть запасов, обеспечивающих функционирование войск", - заявил Арестович.

По его словам, украинским военным удалось "накрыть" совещание старших офицеров РФ, которое проходило в отельном комплексе.

Напомним, ранее в Минобороны заявляли, что чрезмерно радостные сообщения об освобождении Херсонской области "вредят продвижению украинских военных".

Также мы писали, что украинские военные уничтожили три вражеских беспилотника в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Херсонская область Алексей Арестович Война России против Украины
NEWS
Зеленский назвал условия участия Украины в саммите G20
Зеленский назвал условия участия Украины в саммите G20
DAILY
"Россию ненавижу больше, чем сами украинцы": как живут в Украине с российским паспортом
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Россию ненавижу больше, чем сами украинцы": как живут в Украине с российским паспортом