ВСУ освободили несколько сел в Донецкой области

Украинские военные в течение недели освободили два села в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на брифинге заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.
"В течение недели наши войска улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Мазановка, Брашков, Сулугуновка и Дмитровка. Уволили два населенных пункта - Мазановка и Дмитровка", - рассказал он.
Напомним, бойцы Нацгвардии подняли флаг Украины над самой высокой точкой Святогорска (Донецкая область). Этот город сейчас частично оккупирован.
Как сообщалось, украинские военные полностью освободили от российских оккупантов еще семь населенных пунктов в Херсонской области.
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