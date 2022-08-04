ЗСУ звільнили кілька сіл

Українські військові протягом тижня звільнили два села – Мазанівку у Слов'янському районі Донецької області та Дмитрівку - в Ізюмському районі Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час брифінгу заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.
"Протягом тижня наші війська покращили тактичне положення та просунулись в глибину оборони противника в районах населених пунктів Мазанівка, Брашків, Сулугунівка та Дмитрівка. Звільнили два населених пункти - Мазанівка та Дмитрівка", - розповів він.
Нагадаємо, бійці Нацгвардії підняли прапор України над найвищою точкою Святогірська (Донецька область). Це місто зараз частково окуповане.
Як повідомлялося, українські військові повністю звільнили від російських окупантів ще сім населених пунктів у Херсонській області.
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