ВСУ освободили несколько населенных пунктов Харьковской области, - Генштаб

В результате наступления в Харьковской области украинские военные восстановили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково и Победа. Кроме того, ВСУ сумели занять часть села Черкасские Тишки.

В то же время противник блокирует отдельные отдаленные населенные пункты Харьковской области. Оккупанты продолжают систематические обстрелы позиции украинских военных. Враг использует артиллерию, авиацию и реактивные системы залпового огня.

"Враг пытался наступать в направлении населенного пункта Новая Дмитровка, успеха не имел", - добавили в Генштабе.