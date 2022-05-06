ВСУ освободили несколько населенных пунктов Харьковской области, - Генштаб

Вооруженные силы Украины продолжают наступление в Харьковской области. Украинские военные освободили в регионе несколько населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
В результате наступления в Харьковской области украинские военные восстановили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково и Победа. Кроме того, ВСУ сумели занять часть села Черкасские Тишки.
В то же время противник блокирует отдельные отдаленные населенные пункты Харьковской области. Оккупанты продолжают систематические обстрелы позиции украинских военных. Враг использует артиллерию, авиацию и реактивные системы залпового огня.
"Враг пытался наступать в направлении населенного пункта Новая Дмитровка, успеха не имел", - добавили в Генштабе.
Напомним, ранее главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о переходе в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях.
Отметим, накануне стало известно, что ВСУ отбросили российские войска на 40 километров от Харькова.
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