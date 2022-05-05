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ВСУ начали атаковать на Харьковском и Изюмском направлениях, - Залужный

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Украина, Четверг 05 мая 2022 12:55
ВСУ начали атаковать на Харьковском и Изюмском направлениях, - Залужный Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные перешли к контрнаступательным действиям в Харьковском и Изюмском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в ходе беседы с главой объединенного комитета руководителей штабов США генералом Марком Милли.

Традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке. В частности, о перемещении основных усилий противника на Луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои, а также переход сил обороны Украины к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях", - рассказал он.

Напомним, ранее ВСУ провели контрнаступление на нескольких направлениях, отбросив противника на 25 километров от Харькова.

Также Вооруженные Силы Украины освободили поселок Молодовый под Харьковом. Отличились бойцы 92-й бригады.

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Харьков Война в Украине Валерий Залужный
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