ВСУ начали атаковать на Харьковском и Изюмском направлениях, - Залужный
Украинские военные перешли к контрнаступательным действиям в Харьковском и Изюмском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в ходе беседы с главой объединенного комитета руководителей штабов США генералом Марком Милли.
Традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке. В частности, о перемещении основных усилий противника на Луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои, а также переход сил обороны Украины к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях", - рассказал он.
Напомним, ранее ВСУ провели контрнаступление на нескольких направлениях, отбросив противника на 25 километров от Харькова.
Также Вооруженные Силы Украины освободили поселок Молодовый под Харьковом. Отличились бойцы 92-й бригады.
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