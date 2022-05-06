RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ звільнили кілька населених пунктів Харківської області, - Генштаб

Фото: ЗСУ звільнили кілька населених пунктів Харківської області (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні сили України продовжують наступ у Харківській області. Українські військові звільнили в регіоні кілька населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ВСУ.

В результаті наступу в Харківській області українські військові відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестакове і Перемога. Крім того, ЗСУ зуміли зайняти частину села Черкаські Тишки.

Водночас противник блокує окремі віддалені населені пункти Харківської області. Окупанти продовжують систематичні обстріли позиції українських військових. Ворог використовує артилерію, авіацію і реактивні системи залпового вогню.

"Ворог намагався наступати в напрямку населеного пункту Нова Дмитрівка, успіху не мав", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, раніше головком ЗСУ Валерій Залужний повідомив про перехід у контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках.

Зазначимо, напередодні стало відомо, що ЗСУ відкинули російські війська на 40 кілометрів від Харкова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківГенштаб ВСУВійна в УкраїніВторгнення Росії до України