ВСУ освободили несколько населенных пунктов на границе Херсонской и Николаевской областей

"Приятные известия с Николаевского направления: на границе с временно оккупированной Херсонщиной наши воины освободили несколько населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Как отметил Братчук, нынешняя ночь в Одессе и области прошла хоть и под звуки сигналов воздушной тревоги, но без обстрелов.

При этом в регионе сохраняется угроза новых вражеских ракетных ударов.

Спикер ОВА рассказал, что противник также продолжает попытки дестабилизации в непризнанном Приднестровье, с целью удерживать внимание Сил обороны Одесской области на этот участок госграницы с Молдовой.

"Усилен и укреплен с нашей стороны участок государственной границы. Враг пытается в непризнанной "ПМР" проводить определенные перегруппировки. Но мы контролируем процесс, и знаем, что там происходит", - говорит Братчук.