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В Херсонской области ВСУ освободили 8 населенных пунктов и отбили несколько штурмов

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Херсонская область, Воскресенье 24 апреля 2022 04:24
В Херсонской области ВСУ освободили 8 населенных пунктов и отбили несколько штурмов Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные освободили от российских оккупантов еще восемь населенных пунктов в Херсонской области, а также отразили ряд штурмов захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушного командования "Юг".

"Нашими подразделениями с позиций наблюдательных постов восстановлен контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области", - говорится в публикации.

Также в ВСУ отмечают, что войска РФ пытались активизироваться в Херсонской области накануне организации на временно оккупированных территориях региона фейкового "референдума".

"Попытки проведения штурмовых действий в направлении Александровки и Таврического успехов не имели. Попытки завладеть Николаевкой тоже оказались не удачными. Нанесением огневого поражения артиллерией общей поддержки группировки атаки противника отражены", - рассказали украинские защитники.

Кроме того, накопление живой силы и техники врага в районе Киселевки для дальнейшего наступления на Посад-Покровское потерпело огневое поражение нашими подразделениями. В итоге оккупанты со значительными потерями отошли в сторону Чернобаевки.

"Общие потери противника составляют 74 рашиста и 13 единиц техники, среди которых 2 танка, система реактивного залпового огня, 6 единиц бронированной и инженерной техники, 4 БПЛА-разведчика", - говорится в сводке о ситуации на южных рубежах обороны.

Напомним, перед этим, 23 апреля, в Харьковской области бойцы ВСУ освободили три населенных пункта.

Также сообщалось, что украинские военные за минувшие сутки сбили 17 воздушных целей российских оккупантов - 3 самолета, 9 беспилотников и 5 крылатых ракет.

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