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ВСУ освободили несколько населенных пунктов на границе Херсонской и Николаевской областей

Новина українською →
Херсонская область, Четверг 05 мая 2022 08:19
ВСУ освободили несколько населенных пунктов на границе Херсонской и Николаевской областей Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

На Николаевском направлении украинские военные освободили несколько населенных пунктов на границе Херсонской и Николаевской областей, рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утреннее обращение пресс-секретаря ОВА.

"Приятные известия с Николаевского направления: на границе с временно оккупированной Херсонщиной наши воины освободили несколько населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Как отметил Братчук, нынешняя ночь в Одессе и области прошла хоть и под звуки сигналов воздушной тревоги, но без обстрелов.

При этом в регионе сохраняется угроза новых вражеских ракетных ударов.

Спикер ОВА рассказал, что противник также продолжает попытки дестабилизации в непризнанном Приднестровье, с целью удерживать внимание Сил обороны Одесской области на этот участок госграницы с Молдовой.

"Усилен и укреплен с нашей стороны участок государственной границы. Враг пытается в непризнанной "ПМР" проводить определенные перегруппировки. Но мы контролируем процесс, и знаем, что там происходит", - говорит Братчук.

Ранее сообщалось, что мобильные противотанковые группы Сил Обороны ВСУ обеспечили контроль территории 4 населенных пунктов вблизи админграницы Николаевской и Херсонской областей.

Также мы писали о том, что российские оккупанты обстреливали села, освобожденные военными ВСУ под Херсоном.

Напомним также, что в конце апреля украинские военные освободили от рашистов еще 8 населенных пунктов в Херсонской области.

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