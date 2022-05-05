ЗСУ звільнили кілька населених пунктів на кордоні Херсонської та Миколаївської областей

На Миколаївському напрямку українські військові звільнили кілька населених пунктів на кордоні Херсонської та Миколаївської областей, розповів спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранкове звернення прес-секретаря ОВА.

"Приємні звістки з Миколаївського напрямку: на кордоні з тимчасово окупованою Херсонщиною наші воїни звільнили кілька населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Братчук, нинішня ніч в Одесі та області пройшла хоч і під звуки сигналів повітряної тривоги, але без обстрілів.

При цьому в регіоні зберігається загроза нових ворожих ракетних ударів.

Спікер ОВА розповів, що противник також продовжує спроби дестабілізації в невизнаному Придністров'ї, з метою утримання уваги Сил оборони Одеської області на цю ділянку держкордону з Молдовою.

"Посилено й укріплено з нашого боку ділянку державного кордону. Ворог намагається у невизнаній "ПМР" проводити певні перегрупування. Але ми контролюємо процес, і знаємо, що там відбувається", - каже Братчук.