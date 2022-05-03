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ВСУ освободили еще одно село под Харьковом, - Геращенко

Фото: украинские военные освободили еще одно село в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины освободили поселок Молодовый под Харьковом. Отличились бойцы 92-й бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра МВД Антона Геращенко.

"92-я бригада освободила поселок Молодовый, что рядом со Старым Салтовом в Харьковской области", - написал в своем Telegram-канале Геращенко.

Советник главы МВД опубликовал видео, как украинские военные водружают флаг Украины над административным зданием поселка. На кадрах также можно увидеть местных жителей, которые приветствовали освободителей.

Напомним, накануне ВСУ провели контрнаступление на нескольких направлениях, отбросив противника на 25 километров от Харькова.

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