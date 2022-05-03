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ЗСУ звільнили ще одне село під Харковом, - Геращенко

Фото: українські військові звільнили ще одне село в Харківській області (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні Сили України звільнили селище Молодова під Харковом. Відзначилися бійці 92-ї бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра МВС Антона Геращенко.

"92-а бригада звільнила селище Молодова, що поруч зі Старим Салтовим в Харківській області", - написав у своєму Telegram-каналі Геращенко.

Радник глави МВС опублікував відео, як українські військові ставлять прапор України над адміністративною будівлею селища. На кадрах також можна побачити місцевих жителів, які вітали визволителів.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ провели контрнаступ на декількох напрямках, відкинувши противника на 25 кілометрів від Харкова.

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