ВСУ освободили 2500 квадратных км территории и могут окружить Изюм, - ISW

Украинские бойцы освободили около 2500 квадратных километров в Харьковской области. ВСУ имеют все шансы разорвать наземные линии связи россиян с Изюмом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
"Украинские силы продолжают наступление на Купянск и в сторону Изюма, по состоянию на 9 сентября, и принимают меры по изоляции там группировки российских сил. Если украинцам удастся разорвать российские наземные линии связи, то у них будет возможность создать котел вокруг Изюма и разрушить большую часть российских позиций на северо-востоке Украины", - говорится в отчете аналитиков.
Так, в ISW пришли к следующим выводам (главные тезисы):
Напомним, что по данным британской разведки, наступление украинских бойцов в районе Изюма застало врасплох российскую армию, а силы оккупантов вокруг города, вероятно, становятся все более изолированными.
Стоит отметить, что вчера оккупационные власти на захваченных территориях Харьковской области, в частности, Изюме, объявили эвакуацию. Людей вывозят на захваченную часть Луганской области и в Россию. Также накануне стало известно, что "власть" перебралась из Купянска в Волчанск, ближе к российской границе.
Детальнее о контрнаступлении ВСУ на Харьковском направлении - собрало РБК-Украина в материале.
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