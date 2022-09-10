ЗСУ звільнили 2500 квадратних км території і можуть оточити Ізюм, - ISW

"Українські сили продовжують наступ на Куп'янськ та у бік Ізюму, станом на 9 вересня, та вживають заходів щодо ізоляції там угруповання російських сил. Якщо українцям вдасться розірвати російські наземні лінії зв’язку, то у них буде можливість створити котел навколо Ізюму та зруйнувати більшу частину російських позицій на північному сході України", - йдеться в звіті аналітиків.

Так, в ISW дійшли до таких висновків (головні тези):

Кремль кидає ресурси в Харківську область у відповідь на ефективні українські операції;

Українські війська досягли околиць Куп'янська і станом на 9 вересня наступають на Ізюм із північного заходу, півночі, північного сходу та південного сходу. Та, ймовірно, найближчими днями переріжуть російські наземні шляхи сполучення з Ізюмом;

Українські бійці, ймовірно, вже просунулися на північ від Грушевахи у напрямку російського логістичного вузла у Великому Бурлуку на північному сході Харківської області;

ЗСУ продовжують контрнаступальні операції на півдні України, зокрема блокують російські наземні шляхи сполучення, підриваючи бойовий дух російських окупантів;

Російські війська проводили наземні атаки на північ від Харкова та по всій східній осі.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, наступ українських бійців в районі Ізюма застав зненацька російську армію, а сили окупантів навколо міста, ймовірно, стають все більш ізольованими.

Варто зазначити, що вчора окупаційна влада на захоплених територіях Харківської області, зокрема Ізюмі, оголосила евакуацію. Людей вивозять на захоплену частину Луганської області та до Росії. Також напередодні стало відомо, що "влада" перебралася з Куп'янська до Вовчанська, ближче до російського кордону.

Детальніше про контрнаступ ЗСУ на Харківському напрямку - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

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