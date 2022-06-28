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ВСУ остановили и отбросили оккупантов сразу на четырех направлениях: сводка Генштаба

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Вторник 28 июня 2022 07:43
ВСУ остановили и отбросили оккупантов сразу на четырех направлениях: сводка Генштаба Фото: ВСУ остановили и отбросили оккупантов сразу на четырех направлениях (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины остановили и отбросили врага на четырех направлениях, в частности на Харьковском, Славянском, Лисичанском и Запорожском направлениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях в вооруженных силах республики Беларусь отмечается проведение плановой тренировки по привлечению узлов связи пунктов управления.

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Генштаб ВСУ
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