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ЗСУ зупинили і відкинули окупантів відразу на чотирьох напрямках: зведення Генштабу

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Вівторок 28 червня 2022 07:43
ЗСУ зупинили і відкинули окупантів відразу на чотирьох напрямках: зведення Генштабу Фото: ЗСУ зупинили і відкинули окупантів відразу на чотирьох напрямках (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Збройні Сили України зупинили та відкинули ворога на чотирьох напрямках, зокрема на Харківському, Слов'янському, Лисичанському та Запорізькому напрямках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках у Збройних силах Республіки Білорусь відзначається проведення планового тренування із залучення вузлів зв'язку пунктів управління.

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Генштаб ВСУ
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