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В ВСУ объяснили, зачем Россия устроила провокацию с Черноморским флотом

Фото: в ВСУ назвали цель российской провокации в оккупированном Севастополе (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Обвинение России о якобы украинской "атаке" штаба Черноморского флота в Севастополе является попыткой врага придумать повод, чтобы не проводить на оккупированных территориях свой "парад".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Военно-Морских Сил ВСУ.

"На самом деле враг не рискнул проводить день ЧФ РФ, а чтобы в который раз не опозориться перед всем миром, опасаясь Вооруженных Сил Украины, придумал повод, чтобы отменять мероприятия по случаю так называемого праздника", - говорится в сообщении.

Как объясняют в ВСУ, такими заявлениями, враг признает свою ПВО недееспособной, и ставит под еще большее сомнение существование Крымского моста.

"Напоминаем, что Силы обороны Украины проводят мероприятия по освобождению наших оккупированных территорий, используя для этого имеющиеся образцы вооружения. Нашими целями являются исключительно военные объекты РФ. Мы не наносим ударов по территории РФ. Крым - это Украина", - указано в сообщении.

Что сказала РФ

Напомним, так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя заявил, что утром якобы был атакован "украинским беспилотником" штаб Черноморского флота в Севастополе и из-за это есть пострадавшие - на что украинская сторона быстро отреагировала и опровергла все обвинения.

Впоследствии так называемая власть в Крыму признала, что штаб Черноморского флота "атаковали" с беспилотника из временно оккупированного Севастополя.

Что примечательно, свой "парад" оккупанты, перестраховавшись, отменили в Севастополе еще за 10 дней до провокации.

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СевастопольЧерноморский флот