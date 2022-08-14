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В ВСУ объяснили, как дальше будут проводить мобилизацию в Украине

Новина українською →
Киев, Воскресенье 14 августа 2022 17:23
В ВСУ объяснили, как дальше будут проводить мобилизацию в Украине Фото: мобилизация в Украине продлится до конца войны с Россией (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Мобилизация в Украине будет продолжаться до отмены военного положения. Мужчин продолжат призывать на службу в соответствии с военными специальностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на беседу начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача с liga.net.

По его словам, мобилизация в Украине идет постоянно и зависит от потребностей на фронте, то есть когда Вооруженные силы несут потерь. И продлится мобилизация до отмены военного положения.

"Мобилизация напрямую зависит от потребностей в доукомплектовании воинских частей. Даже если ситуация на фронтах будет усложняться, все задачи по мобилизации будут выполнены", - отметил Горбач.

Он подчеркивает, что на сегодня людей в ВСУ хватает, все области выполнили план по призыву на 100 и более процентов. На сегодня потребности в доукомплектовании воинских частей по сравнению с февралем снизились в десятки раз.

В то же время Горбач отмечает, что добровольцев стало меньше и большинство мотивированных бойцов уже пошли защищать страну. При этом в каждом территориальном центре на учете есть стоящие в очереди добровольцы, чтобы пойти служить в ВСУ.

Сейчас набор в ВСУ проходит только по недостающим военным специальностям. Как правило, доукомплектование проходит по территориальному принципу, но если в конкретном территориальном центре на учете нет представителей требуемой специальности, то их ищут в соседних.

Напомним, ранее сообщалось, что военное положение и мобилизацию в Украине могут продлить до 21 ноября 2022 года.

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Вооруженные силы Украины мобилизация в Украине
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