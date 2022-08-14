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У ЗСУ пояснили, як далі проводитимуть мобілізацію в Україні

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Київ, Неділя 14 серпня 2022 17:23
У ЗСУ пояснили, як далі проводитимуть мобілізацію в Україні Фото: мобілізація в Україні триватиме до кінця війни з Росією (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Мобілізація в Україні триватиме до скасування воєнного стану. Чоловіків продовжать призивати на службу відповідно до військових спеціальностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бесіду начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача з liga.net.

За його словами, мобілізація в Україні йде постійно і залежить від потреб на фронті, тобто коли Збройні сили зазнають втрат. І триватиме мобілізація до скасування воєнного стану.

"Мобілізація безпосередньо залежить від потреб у доукомплектуванні військових частин. Навіть якщо ситуація на фронтах буде ускладнюватися, всі завдання по мобілізації будуть виконані", - зазначив Горбач.

Він підкреслює, що на сьогодні людей у ЗСУ вистачає, всі області виконали план по призову на 100 і більше відсотків. На сьогодні потреби в доукомплектуванні військових частин порівняно з лютим знизилися в десятки разів.

У той же час Горбач зазначає, що добровольців стало менше і більшість мотивованих бійців вже пішли захищати країну. При цьому в кожному територіальному центрі на обліку є добровольці, які стоять в черзі, щоб піти служити в ЗСУ.

Наразі набір до ЗСУ проходить лише за відсутніми військовими спеціальностями. Як правило, доукомплектування проходить за територіальним принципом, але якщо в конкретному територіальному центрі на обліку немає представників необхідної спеціальності, то їх шукають в сусідніх.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що воєнний стан і мобілізацію в Україні можуть продовжити до 21 листопада 2022 року.

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