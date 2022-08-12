Стало известно, на сколько могут продлить военное положение и мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней после 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроектов, опубликованных на сайте Рады .

Согласно поданным законопроектам, срок действия военного положения в Украине предлагается продлить с 05:30 23 августа 2022 на 90 дней. На такой же срок будет продлена и всеобщая мобилизация.

Таким образом, если их утвердит Верховная рада, военное положение и мобилизация будут действовать как минимум до 21 ноября 2022 года.