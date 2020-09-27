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В ВСУ обвинили Кремль в попытках повлиять на военных после крушения АН-26

Украина , Воскресенье 27 сентября 2020 15:32
В ВСУ обвинили Кремль в попытках повлиять на военных после крушения АН-26
Фото: крушение АН-26 (facebook.com/dbr.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Агенты Кремля пытаются психологически повлиять на личный состав Вооруженных сил Украины после авиакатастрофы АН-26 в Харьковской области. Распространяются фейки, что курсанты-летчики хотят покинуть свои учебные заведения.

Об этом сообщает пресс-служба Командования воздушных сил ВСУ.

Так, в ведомстве опровергли информацию, что курсанты вуза, где учились погибшие в авиакатастрофе вблизи города Чугуев, хотят покинуть учебу.

"С целью психологического воздействия на личный состав ВСУ, курсантов военных вузов в частности, агенты кремля распространяют фейки о том, что курсанты-летчики хотят покинуть вузов. Подчеркиваем, ни один курсант летного факультета Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба не изъявил желания отчислиться из университета", - говорится в сообщении.

Напомним, авиакатастрофа АН-26 произошла вечером 25 сентября. На данный момент Госбюро расследований рассматривает 4 версии крушения самолета, окончательные причины будут установлены после изучения "черных ящиков".

Ранее Харьковский национальный университет Воздушных сил обнародовал список погибших. В списке 26 имен, среди которых 19 курсантов и 7 офицеров.

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