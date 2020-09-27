У ЗСУ звинуватили Кремль у спробах вплинути на військових після аварії АН-26

Фото: катастрофа АН-26 (facebook.com/dbr.gov.ua)

Агенти Кремля намагаються психологічно вплинути на особовий склад Збройних сил України після авіакатастрофи АН-26 в Харківській області. Поширюються фейки, що курсанти-льотчики хочуть покинути свої навчальні заклади.

Про це повідомляє прес-служба Командування повітряних сил ЗСУ.

Так, у відомстві спростували інформацію, що курсанти вузів, де навчались загиблі в авіакатастрофі поблизу міста Чугуїв, хочуть покинути навчання.

"З метою психологічного впливу на особовий склад ЗСУ, курсантів військових вузів зокрема, агенти кремля поширюють фейки про те, що курсанти-льотчики хочуть покинути ВНЗ. Наголошуємо, жоден курсант льотного факультету Харківського національного університету Повітряних сил ЗСУ імені Івана Кожедуба не виявив бажання відрахуватися з університету", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, авіакатастрофа АН-26 сталася увечері 25 вересня. Остаточні причини будуть встановлені після вивчення "чорних ящиків". Нині Держбюро розслідувань розглядає 4 версії катастрофи літака.

Раніше Харківський національний університет Повітряних сил оприлюднив список загиблих. У списку 26 імен, серед яких 19 курсантів і 7 офіцерів.