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ВСУ обстреляли позиции оккупантов на Змеином, накрыли много целей, - Арестович

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 июня 2022 22:43
ВСУ обстреляли позиции оккупантов на Змеином, накрыли много целей, - Арестович Фото: Алексей Арестович, советника главы Офиса президента (24tv ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные обстреляли позиции оккупантов на острове Змеиный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Там (на Змеином - ред.) было много жирных целей и по ним утром как прилетело. Много целей накрыли, было задымление по полной, очень большое", - сказал он.

Арестович добавил, что количество потерь тяжело установить из-за такого сильного задымления.

Напомним, российские военные установили новые комплексы ПВО на острове Змеиный.

Ранее эксперт объяснял, почему Змеиный важен для РФ.

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остров Змеиный Алексей Арестович
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