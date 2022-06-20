ВСУ обстреляли позиции оккупантов на Змеином, накрыли много целей, - Арестович
Фото: Алексей Арестович, советника главы Офиса президента (24tv ua)
Украинские военные обстреляли позиции оккупантов на острове Змеиный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
"Там (на Змеином - ред.) было много жирных целей и по ним утром как прилетело. Много целей накрыли, было задымление по полной, очень большое", - сказал он.
Арестович добавил, что количество потерь тяжело установить из-за такого сильного задымления.
Напомним, российские военные установили новые комплексы ПВО на острове Змеиный.
Ранее эксперт объяснял, почему Змеиный важен для РФ.