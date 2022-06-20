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ЗСУ обстріляли позиції окупантів на Зміїному, накрили багато цілей, - Арестович

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Україна, Понеділок 20 червня 2022 22:43
ЗСУ обстріляли позиції окупантів на Зміїному, накрили багато цілей, - Арестович Фото: Олексій Арестович, радника глави офісу президента (24tv ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові обстріляли позиції окупантів на острові Зміїний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Там (на Зміїному - ред.) було багато жирних цілей і по них вранці як прилетіло. Багато цілей накрили, було задимлення по повній, дуже велике", - сказав він.

Арестович додав, що кількість втрат важко встановити через таке сильне задимлення.

Нагадємо, російські військові встановили нові комплекси ППО на острові Зміїний.

Раніше експерт пояснював, чому Зміїний важливий для РФ.

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остров Змеиный Олексій Арестович
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