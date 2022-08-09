ВСУ обезвредили разведгруппы войск РФ в Донецкой области близ Великой Новоселки, - Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа. Они проводят демонстрационные действия с целью сковывания маневра подразделений наших войск и недопущения их переброски на другие направления.

Враг осуществил обстрелы позиций ВСУ со ствольной и реактивной артиллерии в районах сел Катериновка, Середина-Буда и Мезеновка Сумской области. Вел воздушную разведку возле Гая и Шалыгиного.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения наступления украинских воинов, враг пытается обнаружить построение системы обороны наших войск.

На Харьковском направлении оккупанты били из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сосновка, Дуванка, Прудянка, Дементиевка, Питомник, Русская Лозовая, Черкасские Тишки, Петровка, Байрак, Старый Салтов, Базалеевка, Короб и Чеполь, также нанес авиационный удар вблизи Верхнего Салтова.

На Славянском направлении войска РФ обстреливали из артиллерии районы Бражковки, Карнауховки, Сулиговки, Новой Дмитровки, Протопоповки, Адамовки, Залимана, Мазановки и Долины.

На Донецком направлении при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации оккупанты проводят наступательные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытается артиллерийским огнем вытеснить наши подразделения из занятых рубежей.

На Краматорском направлении противник совершал обстрелы возле Григоровки, Северска, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении зафиксирован вражеский огонь артиллерии в сторону Соледара, Кодемы, Белогоровки, Бахмутского и Вершины. У последнего, а также Зайцева, Бахмута, Яковлевки и Спорного противник задействовал авиацию.

Оккупанты пытались провести разведку боем в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Веселое, Яковловка и Бахмут. Украинские воины нанесли огневое поражение и заставили захватчиков бежать. С таким же результатом враг вел наступление недалеко от Зайцева.

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Водяного, Песков, Невельского, Новоселовки, Красногоровки и Сухой Балки. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, Новоселовка, Авдеевка.

Войска РФ вели наступательные бои недалеко от Красногоровки и Авдеевки, успеха не имели и отошли.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Владимировка, Павловка, Орехов, Шевченко, Гуляйпольское, Новоданиловка, Степногорск, Ольговское, Каменское и Новоселка. Авиаудары зафиксированы у Великой Новоселки, Щербаков и Новоселки.

На Южнобужском направлении противник ведет оборонительную операцию. Активно применяет армейскую авиацию. В целях сковывания наших войск произвел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Прибужское, Посад-Покровское, Лупарево, Украинка, Луч, Мирное, Благодатное, Новороссийское, Широкое, Партизанское, Плотницкое, Белогорка, Осокоровка и Княжевка, а также нанес авиаудары возле Белой Криницы, Андреевки, Осокоровки и Ольгиного.

Оккупанты вели воздушную разведку БпЛА в районах Белогорки, Мураховки, Новоалександровки, Шевченковского и Николаевки.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".