ЗСУ знешкодили розвідгрупи військ РФ у Донецькій області поблизу Великої Новосілки, - Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання щодо посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Зберігається загроза нанесення ворогом ракетних і авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. Вони проводять демонстраційні дії з метою сковування маневру підрозділів наших військ та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

Ворог здійснив обстріли позицій ЗСУ зі ствольної та реактивної артилерії в районах сіл Катеринівка, Середина-Буда та Мезенівка Сумської області. Вів повітряну розвідку біля Гая і Шалигіна.

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих рубежів та недопущення наступу українських воїнів, ворог намагається виявити побудову системи оборони наших військ.

На Харківському напрямку окупанти били з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Соснівка, Дуванка, Прудянка, Дементіївка, Руська Лозова, Черкаські Тишки, Петрівка, Байрак, Старий Салтів, Базаліївка, Короб та Чепіль, також завдав авіаційного удару поблизу верхнього Салтова.

На Слов'янському напрямку війська РФ обстрілювали з артилерії райони Бражківки, Карнаухівки, Сулигівки, Нової Дмитрівки, Протопопівки, Адамівки, Залимана, Мазанівки та Долини.

На Донецькому напрямку за підтримки оперативно-тактичної та армійської авіації окупанти проводять наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається артилерійським вогнем витіснити наші підрозділи із зайнятих рубежів.

На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли біля Григорівки, Сіверська, Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.

На Бахмутському напрямку зафіксовано ворожий вогонь артилерії в бік Соледара, Кодеми, Білогорівки, Бахмутського та вершини. У останнього, а також Зайцева, Бахмута, Яковлівки і Спірного противник задіяв авіацію.

Окупанти намагалися провести розвідку боєм в районах населених пунктів Івано-Дар'ївка, Веселе, Яковлівка та Бахмут. Українські воїни завдали вогневого ураження і змусили загарбників тікати. З таким же результатом ворог вів наступ недалеко від Зайцева.

На Авдіївському напрямку зафіксовані обстріли поблизу Водяного, Пісків, Невельського, Новоселівки, Красногорівки та Сухої Балки. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мар'їнка, Красногорівка, Новоселівка, Авдіївка.

Війська РФ вели наступальні бої недалеко від Красногорівки та Авдіївки, успіху не мали і відійшли.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляні райони населених пунктів Володимирівка, Павлівка, Оріхів, Шевченко, Гуляйпільське, Новоданилівка, Степногірськ, Ольгівське, Кам'янське та Новосілка. Авіаудари зафіксовані біля Великої Новосілки, Щербаків та Новосілки.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборонну операцію. Активно застосовує армійську авіацію. З метою сковування наших військ здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Прибузьке, Посад-Покровське, Лупареве, Українка, Промінь, Мирне, Благодатне, Новоросійське, широке, Партизанське, Плотницьке, Білогірка, Осокорівка та Княжівка, а також завдав авіаударів біля Білої Криниці, Андріївки, Осокорівки та Ольгиного.

Окупанти вели повітряну розвідку БПЛА в районах Білогірки, Мураховки, Новоолександрівки, Шевченківського та Миколаївки.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї знаходяться два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".