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ВСУ после Новой Каховки уничтожили еще один российский склад под Херсоном

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Херсонская область, Вторник 12 июля 2022 18:16
ВСУ после Новой Каховки уничтожили еще один российский склад под Херсоном Фото: украинская артиллерия бьет по российским складам (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Артем Горовенко

Вооруженные силы Украины после Новой Каховки уничтожили еще один российский склад с боеприпасами под Херсоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

"Сразу за точным поражением складов боеприпасов в Новой Каховке, артиллерийское подразделение прицельно попало в еще один склад боеприпасов в Чаривном", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера вечером украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян в Новой Каховке. Рядом с ним находились более 40 бензовозов с топливом, все они тоже уничтожены.

Также сообщалось, что взрывы продолжались всю ночь и утро.

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Вооруженные силы Украины Херсон Новая Каховка
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