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Уничтоженный ВСУ российский склад с боеприпасами в Новой Каховке детонирует до сих пор, - Хлань

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Новая Каховка, Вторник 12 июля 2022 10:29
Уничтоженный ВСУ российский склад с боеприпасами в Новой Каховке детонирует до сих пор, - Хлань Фото: Уничтоженный ВСУ российский склад с боеприпасами в Новой Каховке детонирует до сих пор (t.me)
Автор: Валерия Полищук

В Новой Каховке российский склад с боеприпасами, который накануне уничтожили Вооруженные силы Украины, до сих пор детонирует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение экс-советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя в Facebook.

"Вражеская пропаганда после взрыва на российских складах в Новой Каховке всю ночь фантазировала, куда это попали ВСУ. Врут и не могут определиться в своей лжи", - заявил он.

По его словам, российские СМИ пишут, что ВСУ попали в ГЭС, то в больницу и жилые дома, то в центр российской гуманитарной помощи.

"Больше всего меня повеселило, что было попадание в составы принадлежащих мне селитры. Не знаю, что они хотели этим сказать. Что я виноват во взрыве? К сожалению, не я. Но от меня искренние поздравления ребятам в ВСУ, попавших в эти составы)", - написал Хлань.

Напомним, украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян в Новой Каховке Херсонской области. Рядом со складом боеприпасов находилось более 40 бензовозов с топливом.

Кроме этого, 10 июля украинские военные уничтожили пункт управления Росгвардии под Херсоном, а также четыре склада с боеприпасами в разных районах области.

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