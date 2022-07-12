Уничтоженный ВСУ российский склад с боеприпасами в Новой Каховке детонирует до сих пор, - Хлань

В Новой Каховке российский склад с боеприпасами, который накануне уничтожили Вооруженные силы Украины, до сих пор детонирует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение экс-советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя в Facebook .

"Вражеская пропаганда после взрыва на российских складах в Новой Каховке всю ночь фантазировала, куда это попали ВСУ. Врут и не могут определиться в своей лжи", - заявил он.

По его словам, российские СМИ пишут, что ВСУ попали в ГЭС, то в больницу и жилые дома, то в центр российской гуманитарной помощи.

"Больше всего меня повеселило, что было попадание в составы принадлежащих мне селитры. Не знаю, что они хотели этим сказать. Что я виноват во взрыве? К сожалению, не я. Но от меня искренние поздравления ребятам в ВСУ, попавших в эти составы)", - написал Хлань.