ЗСУ після Нової Каховки знищили ще один російський склад під Херсоном

Збройні сили України після Нової Каховки знищили ще один російський склад з боєприпасами під Херсоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

"Відразу за точним ураженням складів боєприпасів в Новій Каховці, артилерійський підрозділ прицільно влучив в ще один склад боєприпасів в Чарівному", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора ввечері українські військові знищили склад боєприпасів росіян у Новій Каховці. Поруч з ним знаходилися більше 40 бензовозів з паливом, всі вони теж знищені.

Також повідомлялося, що вибухи тривали всю ніч і ранок.

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