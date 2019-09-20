В ВСУ назвали количество срочников, которые будут призваны на осеннюю службу

В осенней кампании 2019 года на срочную военную службу в Вооруженные силы будут призваны 15 тыс. 200 новобранцев. Об этом сообщил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, генерал-майор Геннадий Долгашов, передает пресс-служба Сухопутных войск.

Сообщается, что из общего призыва непосредственно в Вооруженные силы Украины планируется направить 9 тыс. человек, в Нацгвардию - 4.4 тыс., Госпогранслужбу - 1 тысячу, Государственную специальную службу транспорта - 800 человек.

Срок службы призывников составляет 18 месяцев. Для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста) он сокращен до 12 месяцев. В командовании ВСУ утверждают, что военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения ООС не привлекаются.

Генерал-майор напомнил, что призывной возраст в Украине установлен на уровне 20-27 лет. При желании можно добровольно служить по контракту в 18-19 лет.

Напомним, в Косово прошли совместные учения украинских и венгерских военнослужащих.

Также РБК-Украина сообщало, что украинские десантники примут участие в международных военных учениях "Saber Junction - 2019", которые пройдут в Германии. Всего в учениях примут участие 8 тыс. военнослужащих из 13 стран, а также 900 единиц военной техники.