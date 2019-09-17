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Украинские военные приняли участие в учениях в Косово

Новости » Общество    17.09.2019 - 16:37
Украинские военные приняли участие в учениях в Косово
Фото: учения в Косово (mil.gov.ua)

Во время учений отрабатывались действия по обеспечению безопасности передвижения войск KFOR

В Косово прошли совместные учения украинских и венгерских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

По сообщению Минобороны, основной целью учений была отработка слаженности действий при выполнении задач по обеспечению безопасности и свободного передвижения войск международные силы под руководством НАТО в Косово (KFOR). Обучение проводилось на базе Сamp Vrelo.

Сообщается, что украинские военные во время учений провели поиск и разминирование взрывоопасных предметов. Также участники учений отработали совместные действия в экстремальных и непредвиденных ситуациях, порядок эвакуации раненых.

Напомним, 16 сентября во Львовской области начались военные учения Rapid Trident-2019. В учениях примут участие военные из 14 стран. Украинский контингент военнослужащих будет самый многочисленный - 3,6 тыс.

Также РБК-Украина сообщало, что украинские десантники примут участие в международных военных учениях "Saber Junction - 2019", которые пройдут в Германии. Всего в учениях примут участие 8 тыс. военнослужащих из 13 стран, а также 900 единиц военной техники.

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