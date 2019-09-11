Украинские десантники примут участие в учениях в Германии

Фото: учения Saber Junction - 2019 (mil.gov.ua)

Военные учения проводит командование сухопутных войск США

Украинские десантники примут участие в международных военных учениях "Saber Junction - 2019", которые пройдут в Германии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

По сообщению Минобороны, участие в учениях примут военнослужащие 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и подразделение боевого обеспечения десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины. Учения пройдут на американской базе JMRC.

"В течение месяца, на военном полигоне вблизи города Хоэнфельс, украинские десантники примут участие в ежегодных многонациональных учениях "Saber Junction - 2019", которые проводятся командованием сухопутных войск вооруженных сил США в Европе для оценки готовности одной из боевых бригад американских вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Всего в учениях примут участие 8 тыс. военнослужащих из 13 стран, а также 900 единиц военной техники.

Напомним, 10 сентября Украина и НАТО договорились о совместном реформировании украинской армии. Также стороны обсудили возможные совместные действия, направленные на усиление безопасности в регионе Черного моря.

Также сообщалось, что в учениях Rapid Trident-2019 примут участие 3,6 тыс. украинских военных.