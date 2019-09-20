У ВСУ назвали кількість строковиків, яких призвуть на осінню службу

В осінній кампанії 2019 року на строкову військову службу буде призвано 15 тис. 200 новобранців. Про це повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, генерал-майор Геннадій Долгашов, передає прес-служба Сухопутних військ.

Повідомляється, що із загального призову безпосередньо в Збройні сили України планується направити 9 тис. осіб, у Нацгвардію - 4.4 тис., Держприкордонслужбу - 1 тисячу, Державну спеціальну службу транспорту - 800 чоловік.

Термін служби призовників становить 18 місяців. Для тих, хто має вищу освіту (ступінь магістра або спеціаліста) він скорочений до 12 місяців. У штабі ЗСУ стверджують, що військовослужбовці строкової служби для виконання бойових завдань в зоні проведення ООС не залучаються.

Генерал-майор нагадав, що призовний вік в Україні встановлено на рівні 20-27 років. При бажанні можна добровільно служити за контрактом у 18-19 років.

Нагадаємо, в Косово пройшли спільні навчання українських і угорських військовослужбовців.

Також РБК-Україна повідомляло, що українські десантники візьмуть участь у міжнародних військових навчаннях "Saber Junction - 2019", які пройдуть в Німеччині. Всього в навчаннях візьмуть участь 8 тис. військовослужбовців з 13 країн, а також 900 одиниць військової техніки.