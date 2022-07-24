ua ru
Вс, 24 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ нанесли удар по железнодорожному полотну и переезду в Запорожской области: что известно

Новина українською →
Новобогдановка, Воскресенье 24 июля 2022 08:43
ВСУ нанесли удар по железнодорожному полотну и переезду в Запорожской области: что известно Фото: ВСУ нанесли удар по железнодорожному полотну и переезду в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на воскресенье, 24 июля, Вооруженные силы Украины нанесли удар по железнодорожному полотну и переезду в селе Новобогдановка Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Стратком ВСУ в Telegram.

"В селе Новобогдановка наши Боинги нанесли точный удар по железнодорожному полотну и переезду, тем самым усложнив подвоз логисты врагу, чем вызвали немалую панику у уже и так деморализованного врага", - говорится в сообщении.

При этом ночью в оккупированных Мелитополе и Акимовке было слышно громкие взрывы.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что оккупанты захватили мощности облэнерго в Мелитополе.

Кроме того, Федоров сообщал, что жители Мелитополя сжигают урожай, чтобы не отдавать оккупантам. Он отметил, что россияне вывезли уже более 100 вагонов сельхозпродукции на сотни миллионов гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Запорожская область Война России против Украины
NEWS
Ракетный удар по порту Одессы: появились фото и видео последствий
Ракетный удар по порту Одессы: появились фото и видео последствий
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет