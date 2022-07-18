Россияне захватили мощности Облэнерго в Мелитополе, - мэр Федоров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова .

"Оккупантам мало нашей земли, частной собственности, урожая. Теперь они захватили часть объединенной энергетической системы Украины! Магистральные и уличные электросети, трансформаторные подстанции, помещения, имущество - все мощности Облэнерго на временно оккупированных территориях отобрали рашисти", - написал он.

Федоров отметил, что оккупационная власть требует у жителей деньги за электроэнергию, которую они сами не способны производить.

Мэр города также добавил, что большинство сотрудников Облэнерго не согласились работать на россиян и покинули захваченное предприятие.