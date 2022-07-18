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Россияне захватили мощности Облэнерго в Мелитополе, - мэр Федоров

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Понедельник 18 июля 2022 21:40
Россияне захватили мощности Облэнерго в Мелитополе, - мэр Федоров Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (1news zp)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне оккупанты захватили мощности Облэнерго во временно оккупированном Мелитополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Оккупантам мало нашей земли, частной собственности, урожая. Теперь они захватили часть объединенной энергетической системы Украины! Магистральные и уличные электросети, трансформаторные подстанции, помещения, имущество - все мощности Облэнерго на временно оккупированных территориях отобрали рашисти", - написал он.

Федоров отметил, что оккупационная власть требует у жителей деньги за электроэнергию, которую они сами не способны производить.

Мэр города также добавил, что большинство сотрудников Облэнерго не согласились работать на россиян и покинули захваченное предприятие.

Напомним, Федоров сообщал, что жители Мелитополя сжигают урожай, чтобы не отдавать оккупантам. Он отметил, что россияне вывезли уже более 100 вагонов сельхозпродукции на сотни миллионов гривен.

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