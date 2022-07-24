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ЗСУ завдали удару по залізничному полотну і переїзду в Запорізькій області: що відомо

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Новобогданівка, Неділя 24 липня 2022 08:43
ЗСУ завдали удару по залізничному полотну і переїзду в Запорізькій області: що відомо Фото: ЗСУ завдали удару по залізничному полотну і переїзду в Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на неділю, 24 липня, Збройні сили України завдали удару по залізничному полотну і переїзду в селі Новобогданівка Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Стратком ВСУ в Telegram.

"У селі Новобогданівка наші Боїнги завдали точного удару по залізничному полотну і переїзду, тим самим ускладнивши підвезення логісти ворогу, чим викликали чималу паніку у вже і так деморалізованого ворога", - йдеться в повідомленні.

При цьому вночі в окупованих Мелітополі та Якимівці було чутно гучні вибухи.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що окупанти захопили потужності обленерго в Мелітополі.

Крім того, Федоров повідомляв, що жителі Мелітополя спалюють урожай, щоб не віддавати окупантам. Він зазначив, що росіяни вивезли вже понад 100 вагонів сільгосппродукції на сотні мільйонів гривень.

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