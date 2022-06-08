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"Больной карлик обещал". Почему россияне бросили огромные силы на Северодонецк

Новина українською →
Донбасс, Среда 08 июня 2022 13:51
"Больной карлик обещал". Почему россияне бросили огромные силы на Северодонецк Фото: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

Попытки российских оккупантов полностью захватить Луганскую область имеют исключительно политическую цель. Ведь с самого начала в РФ заявляли о выходе на админграницы региона.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Исключительно политическую. Обещал же этот больной карлик, что они (боевики так называемой "ЛНР", - ред.) будут в рамках административных границ Луганской области, ну вот они это и пытаются сделать", - отметил он.

Напомним, как рассказал утром глава Луганской ОВА, украинские военные держат оборону в Северодонецке.

Добавим, по данным британской разведки, российская армия продолжает предпринимать попытки атаковать Северодонецк с трех направлений, но ей не удалось значительно продвинулась вперед за последние 24 часа.

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