Там сейчас решается судьба нашего Донбасса, - Зеленский о Северодонецке

Северодонецк остается эпицентром противостояния на Донбассе. Это очень жестокая и очень тяжелая битва.

Он сказал, что Северодонецк по итогам и этих суток остается эпицентром противостояния на Донбассе.

"Защищаем наши позиции и наносим врагу ощутимые потери. Это очень жестокая битва, очень тяжелая. Пожалуй, одна из самых тяжелых за эту войну. Я благодарен каждому и каждой, кто обороняется на этом направлении. Во многом именно там сейчас решается судьба Донбасса", - сказал глава государства.