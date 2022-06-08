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Там сейчас решается судьба нашего Донбасса, - Зеленский о Северодонецке

Новина українською →
Украина, Среда 08 июня 2022 22:17
Там сейчас решается судьба нашего Донбасса, - Зеленский о Северодонецке Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Северодонецк остается эпицентром противостояния на Донбассе. Это очень жестокая и очень тяжелая битва.

Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

Он сказал, что Северодонецк по итогам и этих суток остается эпицентром противостояния на Донбассе.

"Защищаем наши позиции и наносим врагу ощутимые потери. Это очень жестокая битва, очень тяжелая. Пожалуй, одна из самых тяжелых за эту войну. Я благодарен каждому и каждой, кто обороняется на этом направлении. Во многом именно там сейчас решается судьба Донбасса", - сказал глава государства.

Напомним, о боевых действиях в Северодонецке рассказал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай. Он сообщил, что сейчас большую часть города контролируют оккупанты. Там продолжаются тяжелые бои.

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