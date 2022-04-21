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ВСУ нанесли семь точных ударов по позициям оккупантов на юге

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Украина, Четверг 21 апреля 2022 15:19
ВСУ нанесли семь точных ударов по позициям оккупантов на юге Фото: ВСУ за ночь нанесли семь точных ударов по позициям оккупантов на юге (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные в течение ночи нанесли семь точных ударов по позициям российских оккупантов на юге. Уточняется количество потерь РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Нашими подразделениями в течение ночи нанесено 7 точных ударов по вражеским позициям. Потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ на южных рубежах обороны нанесли российским оккупантам очередные потери в живой силе и технике. Был отбит вражеский штурм у Александровки Херсонской области, а также ликвидированы посты наблюдения противника.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения России в Украину противник потерял уже около 21 000 военных убитыми. Кроме того, украинские войска уничтожили почти 830 танков.

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