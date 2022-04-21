Около 21 000 военных и почти 830 танков: Генштаб назвал российские потери
Фото: Россия продолжает нести безвозвратные потери (GettyImages)
С начала полномасштабного вторжения России в Украину противник потерял уже около 21 000 военных убитыми. Кроме того, украинские войска уничтожили почти 830 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
- Личный состав - около 21000 человек
- Танки - 829
- Боевые бронированные машины - 2118
- Артиллерийские системы - 393
- РСЗО - 136
- Средства ПВО - 67
- Самолеты - 172
- Вертолеты - 151
- Автомобильная техника - 1508
- Корабли/катера - 8
- Цистерны с ГСМ - 76
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 166
- Специальная техника - 27
- Пусковые установки ОТРК - 4
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
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