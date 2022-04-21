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Около 21 000 военных и почти 830 танков: Генштаб назвал российские потери

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Киев, Четверг 21 апреля 2022 09:45
Около 21 000 военных и почти 830 танков: Генштаб назвал российские потери Фото: Россия продолжает нести безвозвратные потери (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

С начала полномасштабного вторжения России в Украину противник потерял уже около 21 000 военных убитыми. Кроме того, украинские войска уничтожили почти 830 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника:

  • Личный состав - около 21000 человек
  • Танки - 829
  • Боевые бронированные машины - 2118
  • Артиллерийские системы - 393
  • РСЗО - 136
  • Средства ПВО - 67
  • Самолеты - 172
  • Вертолеты - 151
  • Автомобильная техника - 1508
  • Корабли/катера - 8
  • Цистерны с ГСМ - 76
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 166
  • Специальная техника - ​​27
  • Пусковые установки ОТРК - 4

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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