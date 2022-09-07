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ВСУ нанесли очередные удары по россиянам на Донбассе и в Херсонской области (видео)

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Украина, Среда 07 сентября 2022 14:55
ВСУ нанесли очередные удары по россиянам на Донбассе и в Херсонской области (видео) ВСУ нанесли очередные удары по россиянам по двум направлениям (armyinform сom)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки на Донецком и Херсонском направлениях морские пехотинцы и артиллеристы наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ.

По данным военных, в результате ударов уничтожены 7 захватчиков и самоходная гаубица "Мста-С".

"Окончательные потери врага уточняются", – добавляют в ВМС ВСУ.

Как сообщалось, ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 и уничтожили более 80 оккупантов на южном направлении.

Напомним, что в ОП анонсировали хорошие новости по продвижению ВСУ на Харьковском направлении.

Кроме того, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 460 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 50610 солдат.

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