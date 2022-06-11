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ВСУ "накрыли" оккупантов в Северодонецке во время совещания. У врага серьезные потери

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы уничтожили оккупантов, которые проводили "совещание" во Дворце культуры химиков, что в Северодонецке. Враг понес значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

"Недавно русня попыталась провести совещание в Доме химиков, но что-то там "нахимичили" и начали погибать. Сейчас еще детальной информации у нас нет, но знаем, что даже в окна влетали гранаты, снаряды... Потом, возможно, будет более детальная информация, узнаем, кто именно у них там погиб от той "химии" в Доме химиков", - рассказал Гайдай.

Напомним, по состоянию на сегодня потери российской армии в войне против Украины уже превысили более 32 тысяч.

Добавим, также стало известно, что на южном направлении украинские военные ликвидировали группу российских десантников.

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