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ВСУ уже уничтожили более 32 000 оккупантов: новые данные о потерях России

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Киев, Суббота 11 июня 2022 08:46
ВСУ уже уничтожили более 32 000 оккупантов: новые данные о потерях России Фото: ВСУ уже уничтожили более 32 000 оккупантов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Потери российской армии за минувшие сутки составили около 150 военных убитыми. А всего эта цифра уже превысила 32 тысячи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.06 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 32050 (+150) человек ликвидировано,
  • танков - 1419 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 3466 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 712 (+0) ед,
  • РСЗО - 222 (+0) ед,
  • средства ПВО - 97 (+0) ед,
  • самолетов - 212 (+0) ед,
  • вертолетов - 178 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 579 (+7),
  • крылатые ракеты - 125 (+0),
  • корабли / катера -13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2448 (+10) ед,
  • специальная техника - 54 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Напомним, что на южном направлении украинские военные ликвидировали группу российских десантников также было уничтожено 11 единиц техники.

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