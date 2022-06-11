ВСУ уже уничтожили более 32 000 оккупантов: новые данные о потерях России
Фото: ВСУ уже уничтожили более 32 000 оккупантов (Getty Images)
Потери российской армии за минувшие сутки составили около 150 военных убитыми. А всего эта цифра уже превысила 32 тысячи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.06 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 32050 (+150) человек ликвидировано,
- танков - 1419 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 3466 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 712 (+0) ед,
- РСЗО - 222 (+0) ед,
- средства ПВО - 97 (+0) ед,
- самолетов - 212 (+0) ед,
- вертолетов - 178 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 579 (+7),
- крылатые ракеты - 125 (+0),
- корабли / катера -13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2448 (+10) ед,
- специальная техника - 54 (+0).
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
Напомним, что на южном направлении украинские военные ликвидировали группу российских десантников также было уничтожено 11 единиц техники.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.